Близько 20 тисяч «хрущовок» у країні потребують модернізації, - Зубко

Наразі старий житлофонд, зокрема так звані «хрущовки» можна успішно модернізувати. Маємо успішні проекти, які показують, що там можлива інженерна санація вартістю близько 2,5 тисячі грн на квадратний метр. Про це наголосив Віце-прем’єр- міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко в інтерв’ю «Обозревателю».

За його словами, програма «теплих кредитів» і програма енергоефективності будуть спрямовані насамперед на такі будинки, яких у країні близько 20 тисяч. «Рахуємо вартість проекту на квадратний метр, оскільки є «хрущовки» на 3 під’їзди, на 5, на 10. У 100-квартирний будинок потрібно вкласти 3-3,5 млн гривень для його реновації. 50% – дає держава, якщо є муніципальна програма, то разом - 70%, плюс – 30% коштів громадян. Таким чином дамо «хрущовкам» друге життя», - підкреслив Геннадій Зубко.