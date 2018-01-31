Начальник юридичного відділу Київщини вимагав хабар у розмірі 100 тисяч доларів

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками УЗЕ в області викрито начальника юридичного відділу однієї із районних державних адміністрацій Київщини, який вимагав від громадянина хабара у розмірі 100 тисяч доларів США, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Лариса Сарган.

Чиновнику вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Хабар чиновник вимагав за видачу відповідних документів щодо оренди земель рекреаційного призначення, водного фонду та невитребуваних паїв на території Переяслав-Хмельницького району.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.