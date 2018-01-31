СБУ викрила схему розкрадання грошей у порту Миколаївської області

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм розкрадання грошей колишнім першим заступником директора одного з державних портових операторів Миколаївської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ. "Правоохоронці встановили, що чиновник сприяв у наданні комерційній структурі послуг зі зберігання у порту вантажу металопродукції за штучно заниженими тарифами. Внаслідок дій посадовця державне підприємство недоотримало понад 630 тис. гривень", - йдеться у повідомленні. Для підтвердження висновків правоохоронців була проведена експертиза фінансово-господарської документації підприємства. У рамках відкритого кримінального провадження колишньому посадовцю оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки). Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших можливих фактів привласнення чиновником коштів державного портового оператора.