Нафта Brent сягнула позначки 70,41 долара за барель

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 29 січня 2018 року, знаходиться вище позначки в 70 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК. Так, станом на 07:46 ціна нафти Brent перебувала на рівні 70,41 долара за барель. Це на 0,17% вище рівня закриття попередніх торгів. Нагадаємо, 25 січня ціна нафти Brent перевищила 71 долар за барель вперше з грудня 2014 року. У ході торгів ціни на нафту піднімалися до максимумів за останні три роки за даними міністерства енергетики США, які свідчать про зниження запасів нафти в країні за підсумками десятого тижня поспіль. Однак перед закриттям торгів тенденція на ринку змінилася і ціни перейшли до зниження. Цьому сприяло різке зміцнення долара США, яке послідувало за заявою президента США Дональда Трампа в Давосі про те, що він хотів би бачити сильний долар.