Ціни на бензин продовжують зростати

З 23 по 24 січня 2018 р роздрібні ціни на бензини і дизельне паливо в деяких мережах автозаправних станцій виросли на 20 коп. / Л - 1 грн / л. Про це enkorr повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Зокрема, мережа АЗС SKY підняла ціни на всі види палив на 1 грн / л: бензин марки А-92 подорожчав до 27,90 грн / л, А-95 - до 29,10 грн / л, А-95 + - до 30,40 грн / л, а дизпаливо - до 26,70 грн / л.

На заправках ZOG всі види палива зросли в ціні на 90 коп. / Л: А-92 - до 28,70 грн / л, А-95 - до 29,20 грн / л, А-95 + - до 29,70 грн / л, а дизпаливо - до 27,20 грн / л.

На станціях мережі «Фактор» ціни на бензин А-92 і А-95 виросли на 80 коп. / Л - до 27,90 грн / л і 28,40 грн / л, відповідно. Дизпаливо подорожчало на 30 коп. / Л - до 26,00 грн / л.

У SUN OIL бензини підросли на 50 коп. / Л: А-92 - до 28,40 грн / л, А-95 - до 29,40 грн / л, А-95 + - до 30,40 грн / л.

Мережі UPG, «Автотранс», «Паралель», «Надія», «Рур груп», «Маркет» та Mango підняли ціни на окремі види палива на 20-75 коп. / Л.

24 січня середня вартість бензинів А-92 і А-95 збільшилася на 6 коп. / Л - до 29,42 грн / л і 30,17 грн / л, відповідно. А-95 + подорожчав на 4 коп. / Л - до 31,31 грн / л, а ДП додало 5 коп. / Л (27,97 грн / л).

Нагадаємо, дизельне паливо і бензини почали дорожчати з 7 вересня. Всього з 7 вересня по 24 січня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 5,60 грн / л, А-95 - на 5,59 грн / л, А-95 + - на 5,62 грн / л, а ДП додало 6, 07 грн / л.

На заправках верхнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 5-6 грн / л, в нижньому ціновому сегменті - на 4-5 грн / л