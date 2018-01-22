1 відсоток багатіїв "загребли" 82 відсотки зароблених коштів у світі

Капітал, зароблений по всьому світу в 2017 році, пішов в руки найбільш багатих людей. Як випливає з дослідження міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam, 82 відсотки "нових" зароблених коштів в світі пішли в минулому році на рахунки найзаможніших людей, що складають близько 1 відсотка населення. Доповідь було оприлюднено у понеділок, 22 січня.

3,7 мільярда людей, що становлять найбільш бідну частину світового населення, взагалі нічого не отримали від глобального зростання прибутку. При цьому з 2016 по 2017 роки кількість мільярдерів безпрецедентно зросла. За даними Oxfam, новий мільярдер з'являвся в середньому кожні два дні. Всього в світі налічується 2043 людини, що вважаються мільярдерами. "Бум мільярдерів говорить не про розквіт економіки, а про крах економічного порядку", - заявила директор Oxfam Вінні Бьяньіма.

Керівник кампанії Oxfam в Німеччині Йорг Калінскі (Jörg Kalinski) розкритикував поточний стан справ. "Багата меншість у масовому порядку впливає на політичні рішення і в безвідповідальній манері скорочує витрати - особливо зарплати і податки - щоб збільшувати доходи акціонерів", - сказав Калінскі. Oxfam зажадала припинити практику податкових ухилень для концернів і найбагатших людей, введення більш справедливих доходів для чоловіків і жінок, а також закликала займатися інвестиціями в освіту і здоров'я "для всіх".

джерело: dw