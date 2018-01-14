Україна у співпраці з IRENA прискорить залучення інвестицій у відновлювану енергетику

13 січня Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук виступив на 8-й сесії Асамблеї Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA ( http://www.irena.org) в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Понад 1200 представників із 150 країн світу зібралися на одній платформі світового масштабу, щоб обговорити стратегії розвитку «чистої» енергетики.

Генеральний директор IRENA Аднан Амін відзначив: «Витрати на виробництво «чистої» енергії зменшуються, технології удосконалюються, розвиток відновлюваної енергетики прискорюється у всьому світі. Це означає, що ми вступаємо в нову епоху енергетичної трансформації, а відновлювана енергетика стає важливим рушієм економічного зростання, створення робочих місць та соціального розвитку, а також вирішує проблеми зміни клімату та зменшення шкідливих викидів».

Підтвердженням цих слів є той факт, що з 2013 р., за даними IRENA, понад 1 трильйон доларів інвестовано у відновлювану енергетику у всьому світі. На сьогодні створено майже 10 млн нових робочих місць у цій сфері.

Президентом цьогорічної сесії Асамблеї обрано Уругвай, що вражає своїми успіхами у відновлюваній енергетиці. Наприклад, у 2017 р. в Уругваї з відновлюваних джерел енергії згенеровано більше 90% електроенергії, з яких 35% - завдяки вітроелектростанціям.

У свою чергу, Голова Держенергоефективності презентував країнам-членам IRENA останні досягнення України у відновлюваній енергетиці та перспективи співпраці з IRENA, особливо у напрямку стимулювання залучення «зелених» інвестицій.

«Уряд України пройшов довгий шлях, щоб приєднатися до Статуту IRENA. Нещодавно відповідний Закон України № 2222-VIII (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668), розроблений Держенергоефективності, прийнято Парламентом та підписано Президентом України П. Порошенком», - наголосив Сергій Савчук та додав, що днями Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підписав відповідний документ щодо приєднання України до IRENA. Для України велика честь стати частиною цієї молодої, але дуже активної та авторитетної організації.

IRENA акумулює кращий досвід, технології, економічні та фінансові інструменти різних країн світу у відновлюваній енергетиці. Тому після приєднання до IRENA Україна зможе скористатися можливістю:

збільшити «зелені» інвестиції,

отримувати дешеві кредити на "зелені" проекти,

розробляти спільні механізми фінансування підготовки та впровадження якісних проектів.

Сергій Савчук закликав представників більше 150 країн світу до тісної співпраці з Україною, акцентуючи увагу на перевагах вітчизняного ринку відновлюваної енергетики.

Зокрема, Голова підкреслив, що потенціал розвитку вітроенергетики в Україні – один з найбільших у Східній Європі. Крім цього, країна має значні можливості для широкого впровадження проектів з виробництва енергії з біомаси та відходів.

На заході Сергій Савчук також мав нагоду обговорити тенденції розвитку «чистої» енергетики у світі та в Україні із директором Секретаріату Енергетичного Співтовариства (https://www.energy-community.org) Янецом Копачем та президентом «Energy Watch Group» (http://energywatchgroup.org), екс-депутатом парламенту Німеччини Хансом-Йозефом Феллом.

Українську делегацію на 8-й сесії Асамблеї IRENA також представляли: народні депутати України Олександр Домбровський та Наталія Кацер-Бучковська, Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез, Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, директор Департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко та співробітники Посольства України в ОАЕ (http://uae.mfa.gov.ua/ua).

Окрім стратегій розвитку «чистої» енергетики, учасники форуму також розглянули питання підвищення енергоефективності у різних секторах економіки, у тому числі у промисловості.

Довідково

Участь української делегації у 8-ій сесії Асамблеї IRENA відбулася за сприяння Проекту UNIDO UKR IEE «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України» (http://www.ukriee.org.ua) та Проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» ( http://bioenergy.in.ua).