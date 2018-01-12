Олександр Клименко: У 2018 році влада не збирається індексувати пенсії

За чотири роки влада скоротила витрати на виплати пенсій українцям в три рази - з 31,3 до 11,5 млрд. Доларів США. Про це заявив екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Політик наголошує, що заплановане Кабміном зростання доходів пенсійного фонду на 2018 рік у розмірі 61,2 млрд. гривень в дійсності ніяк не поліпшить становище українських пенсіонерів. Більш того, спровокує чергове зростання цін в країні на товари і послуги.

Таку загрозу Клименко пов'язує з реальними джерелами заявленого зростання доходів ПФУ. Оскільки весь приріст доходів Пенсійного фонду Гройсман збирається забезпечити за рахунок «власних доходів фонду».

«За рахунок чого збільшаться ці відрахування? Ви і самі знаєте відповідь. Чи не завдяки зростанню економіки і створенню нових робочих місць. Всього цього немає. За рахунок підвищення мінімальної зарплати, прив'язаної до мінімального розміру ЄСВ. Адже «власні доходи ПФУ» - це ні що інше як сплачений єдиний соціальний внесок. І, частково, компенсації виплат пенсій », - пояснює лідер« Успішної країни ».

Клименко заявляє, що таким чином «Гройсман« пройшов між крапель », тому що зміг підвищити пенсії в обхід вимог МВФ. Адже Фонду потрібно показати, що уряд не збільшує фінансування пенсій з держбюджету.

«Держава справді не витратить на пенсії більше. Вражаюча за масштабами і нахабства афера влади Порошенко-Гройсмана полягає в тому, що пенсії українцям піднімають ... за рахунок самих же українців », - констатує політик.

Він пояснює, що таким чином влада посилює податковий тиск на бізнес. А бізнес, в свою чергу, буде захищатися, закладаючи нові витрати в ціну товарів і послуг.

«Значить ціни на товари і послуги в 2018 році продовжать зростати. І разом з інфляцією «з'їдять» будь-яке підвищення виплат. Коло мнимого «підвищення» замкнеться », - робить висновок екс-міністр.

При цьому Клименко наголошує, що в 2018 році, як і чотири роки до цього, влада Порошенко не збирається індексувати пенсії. Звідси - і скорочення реальних доходів українських пенсіонерів майже в три рази.

«Якщо відкинути красиві слова режиму Порошенко про зростання і процвітання, і просто озвучити цифри, то: Витрати Пенсійного фонду в 2013 році - $ 31,3 млрд. Витрати Пенсійного фонду в 2018 році (плановані) - $ 11,5 млрд.», - констатував він.