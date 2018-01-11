"Приватбанк" в Україні очолить 51-річний чех Петр Крумханзл

Наглядова рада націоналізованого рік тому "Приватбанку" призначила на посаду голови правління Петра Крумханзла.

Нового керівника ще має затвердити Національний банк України.

Найбільший банк країни, який належав мільярдеру Ігорю Коломойському, націоналізували через великі борги наприкінці грудня 2016 року.

Спочатку націоналізований "Приватбанк" очолював відомий український фахівець Олександр Шлапак. Від нині ж установою керуватиме 51-річний чеський спеціаліст.

Хто такий Петр Крумханзл

Як повідомили у "Приватбанку", Петр Крумханзл народився в 1966 році та закінчив у 1990 році Карлів університет у Празі зі ступенем кандидата наук з математики.

Він має досвід роботи у низці європейських банків, зокрема у чеському відділенні австрійського Raiffeisenbank.

З 2008 до 2011 року він працював в Україні на посаді члена правління з операційних питань "Райффайзен Банк Аваль".

У "Приватбанку" вказують, що в Україні він проявив себе під час кризи 2008 року "за рахунок реструктуризації мережі відділень та впровадження нових бізнес-моделей".

Після України він перейшов у компанію Interim Management & Consulting, а з 2013 року Петр Крумханзл працював членом правління з операційних питань в державній австрійській компанії з управління проблемними активами Heta Asset Resolution.

Як вказали у "Приватбанку", останньою роботою керівника була посада члена правління з операційних питань Home Credit у Китаї.

У заяві "Приватбанку" вказано, що у роботі з командою банку чеху сприятиме вільне володіння англійською та російською мовами.

На його сторінці у мережі Linkedin вказано, що Петр Крумханзл володіє ще й німецькою та японською мовами.

Також він захоплюється японським бойовим мистецтвом айкідо.

Відбором кандидатів на посаду голови правління "Приватбанку" займалась рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine. Вона ж має ще знайти заступника керівника правління з фінансових питань.