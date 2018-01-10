Геннадій Зубко: У 2017-му доходи місцевих бюджетів зросли до 192 млрд грн

У 2017-му приріст надходжень місцевих бюджетів до 2016-го склав 31% або 45,3 млрд гривень. Не досягли рівня минулого року лише 9 місцевих бюджетів. Це свідчить про дієвість реформи децентралізації, зокрема, її секторального спрямування.

Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи підсумки виконання місцевих бюджетів за 2017 рік

За його словами, до загального фонду місцевих бюджетів у 2017-му надійшло 192 млрд грн, або 107% призначень, затверджених відповідними радами. Він зазначив, що з 998 місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з держбюджетом, не забезпечили виконання планових показників лише 40.

«21 область забезпечила темпи приросту надходжень вище середнього по Україні. Найвищі темпи – Тернопільська, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька, Волинська, Закарпатська, Херсонська, Кіровоградська», — наголосив Зубко.

Він повідомив, що бюджетні надходження від плати за землю зросли на 13% (3 млрд грн). У 22 регіонах з 25-и темпи росту за згаданим критерієм – вище середнього по Україні. Найвищі – у Житомирській, Закарпатській та Тернопільській областях.

За словами Геннадія Зубка, надходження місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб зросли на 39,3% (31,1 млрд грн). «У 18 регіонах з 25-ти темпи росту за цим показником – вище середнього в Україні. Найвищі темпи – у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Херсонській, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях», — зауважив він.

Довідково:

Надходження місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно зросли у 2017-му на 70,9% (1 млрд грн). У 11 регіонах темп росту вище середнього по Україні. Найвищі – у Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Дніпропетровській областях;

Надходження від єдиного податку у 2017-му зросли на 35,7% (6,1 млрд). У 15 регіонах з 25 темпи росту – вище середнього. Найвищі – у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській областях.

Зростання загального фонду місцевих бюджетів у 2015-му проти 2014-го склало 29,6 млрд грн. (42,1%), у 2016-му проти 2015-го – 48,4 млрд (49,3%).