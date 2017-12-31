ЄБРР надає 150 млн євро для будівництва другої колії

ЄБРР надає кредит в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. Відповідну Угоду було підписано сьогодні, 30 грудня 2017 року, в Міністерстві інфраструктури України за участі Міністра Володимира Омеляна.

Головною метою підписання Гарантійної угоди є залучення ПАТ «Укрзалізниця» кредитних коштів ЄБРР в обсязі 150 млн євро, що передбачено Угодою про надання позики між Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту становить орієнтовно 300 млн євро.

Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії в обсязі – 150 млн євро. Джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського інвестиційного банку (відповідну Фінансову угоду було підписано у грудні минулого року).

За словами Володимира Омеляна, реалізація Проекту дозволить підвищити пропускну спроможності залізничного напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка, який пролягає територією Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей, що у свою чергу дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів; підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20 – 25%, що дасть можливість скоротити термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів, а саме уникнути значної кількості гальмувань і розгонів поїздів (при виконанні обгонів та схрещувань); одержати значну економію дизельного палива й поліпшити екологічну ситуацію в регіоні за рахунок виключення шкідливих викидів (продуктів згоряння дизельного палива) в атмосферу загальною кількістю 11000 т/рік; додатково створити близько 300 кваліфікованих робочих місць.