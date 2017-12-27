Станом на 26 грудня 2017 року профінансовано пенсії січня 2018 року через підприємство поштового зв’язку за датами виплати з 4 по 8 січня включно та через банки з 4 по 7 січня включно. Загальна сума фінансування складає 5,2 млрд грн.

До кінця поточного місяця буде забезпечено виплату пенсій військовослужбовцям та виплату пенсій через банки за наступними виплатними датами в межах надходжень до Пенсійного фонду України.