На 26 грудня 2017 року профінансовано пенсії січня 2018 року
Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат січня 2018 року.
Станом на 26 грудня 2017 року профінансовано пенсії січня 2018 року через підприємство поштового зв’язку за датами виплати з 4 по 8 січня включно та через банки з 4 по 7 січня включно. Загальна сума фінансування складає 5,2 млрд грн.
До кінця поточного місяця буде забезпечено виплату пенсій військовослужбовцям та виплату пенсій через банки за наступними виплатними датами в межах надходжень до Пенсійного фонду України.