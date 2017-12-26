З 2018 року 5% ренти на видобуток газу і нафти надходитимуть в місцеві бюджети

З 2018 року 5% надходжень від сплати ренти за видобуток нафти, газу спрямовуватимуться до місцевих бюджетів. Йдеться про п'ять областей, але думаємо запровадити це для інших територій. Про це в інтерв’ю ІА «Укрінформ» розповів Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, якби громадам надали можливість отримувати дохід від ренти з піску, то одразу б навели лад із піщаними кар'єрами. Голова ОТГ розумів би, що ті, хто отримав ліцензію, платять до бюджету, на відміну від усіх інших користувачів. І мав би навести лад у цьому питанні.

«Це саме стосується бурштину - видобуток може відбуватись, але за умови перерахування частини доходу до місцевого бюджету. Маємо приклади, коли на території ОТГ є три величезні кар'єри, звідки офшорні компанії експортують граніт. На рік вони сплачують до місцевого бюджету – 200 гривень. Тож громади мають вчитися розуміти свої можливості та ефективно ними користуватися», - зазначив Геннадій Зубко.

Ще одним прикладом неефективного використання громадами власних ресурсів є сільськогосподарська земля, яка оформлена на рівні району, області або держави.

«Люди знають, що земля є, але не усвідомлюють, скільки вона здатна коштів принести до бюджету громади: які податки, чи оформлена вона в оренду... Податок на землю сплачується на рахунок місцевого бюджету з моменту оформлення земельної ділянки. Це означає, що господар на своїй території не розуміє, скільки він може зібрати доходу. Крім того, є величезна кількість неоформленої сільськогосподарської землі. На мою думку, органи місцевого самоврядування поступово наведуть порядок, і надходження коштів за цієї статтею доходів збільшиться», - наголосив урядовець.

За даними профільного Комітету Верховної Ради із 32 млн га сільгоспугідь сплачуються податки тільки за 21 млн.