Ціна бареля нафти Brent на 26 грудня становить 65,27 доларів

Вартість північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 26 грудня 2017 року, становить понад 65 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК. Це на 0,35% вище рівня закриття попередніх торгів. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство нафти Іраку оголосило конкурс на будівництво нового нафтопроводу, який буде транспортувати нафту з північної провінції Кіркук в сусідню Туреччину. В іракських і міжнародних компаній є місяць на подачу своїх заявок. Згідно з умовами конкурсу, щонайменше чверть проекту повинно бути передано місцевим компаніям. Зазначимо, нафтотранспортна система Іраку була сильно пошкоджена внаслідок численних бойових дій. Новий нафтопровід повинен замінити трубу, прокладену в 1980 році, яка була пошкоджена в результаті атак терористичного угруповання "Ісламська держава".