Україна має потенціал скоротити споживання газу до 4 млрд кубів, — Зубко

Щорічно в Україні житловий сектор споживає біля 18 млрд кубів газу. За рахунок проведення енергоефективних заходів тільки в багатоповерховому секторі цей показник можливо зменшити до 4 млрд кубів газу. Необхідна законодавча база для цього вже цьогоріч прийнята парламентом.

Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, звітуючи у профільному комітеті ВРУ з питань будівництва та ЖКГ щодо підсумків 2017 року.

«Цей рік був дуже успішним і проривним в частині прийняття необхідної законодавчої бази з енергоефективності. Завдяки активній роботі парламенту, комунікаційній роботі Мінрегіону і всього Уряду, українці вже чітко для себе усвідомили, що термін «енергоефективність» – це в першу чергу шлях до зменшення енергоспоживання. І такий потенціал Україна має», — зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр підкреслив, що Європейський Союз і міжнародні партнери також задоволені результатами співпраці парламенту і Уряду в напрямку енергоефективності.

Зокрема, це ухвалення Урядом Концепції реформування теплопостачання, постанови щодо монетизації субсидій та про енергоменеджмент. Прийняті закони: «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про ЖКП», «Про комерційний облік теплової енергії і водопостачання», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності», «Про виробництво тепла з відновлювальних джерел енергії», «Про реструктуризацію боргів», «Про ЕСКО», зміни до ЗУ «Про питну воду».