З 1 січня несправжню шоколадку назвуть «солодким батончиком» або «глазурованою цукеркою»

Про це заявила заступник Міністра аграрної політки та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час інформаційного заходу для журналістів щодо виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною в 2017 році та запровадження європейських вимог до продуктів з какао та шоколаду.

«Ми вже досить активно експортуємо шоколад та вироби з нього до країн ЄС. Лише за січень-жовтень поточного року збільшився експорт на 35%, порівняно з 2016 роком та становив $ 25,3 млн. Це для мене показних переорієнтації нашого експорту на нові ринки за останні два роки. Приведення у відповідність вимог до якісного та кількісного складу, маркування, класифікації продуктів з какао та шоколаду до європейської директиви дозволить продукції вітчизняного кондитерського ринку більш ефективно конкурувати з кращими світовими аналогами як на внутрішньому ринку, так і за кордоном»,- наголосила заступник Міністра Ольга Трофімцева.

Вона розповіла, що європейські вимоги розповсюджуються на всі види шоколадних виробів. «Наприклад, в темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів, в перерахунку на суху речовину. В молочному - понад 25%, та не менше 14% молочних продуктів. Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14%- молочних продуктів. Таким же чином чітко прописані вимоги і до шоколадних цукерок та інших продуктів з використанням шоколаду», -відзначила Ольга Трофімцева.

Також вона підкреслила, що в разі невідповідності продукту даним вимогам, він не зможе називатись «шоколадом» або «шоколадним». А матиме назву «солодкий батончик» або «глазурована цукерка».

«Для нас важливий комплексний підхід до питань управління безпечністю та якістю продуктів харчування, тому я б хотіла наголосити на тому що даний наказ, як і наказ щодо вимог до меду, наприклад, будуть ефективно імплементовані разом з положеннями Закону 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин»,-резюмувала заступник Міністра з питань євроінтеграції.