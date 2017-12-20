Фонд держмайна затвердив перелік підприємств, які готуються до продажу в 2018-му

Фонд державного майна визначив перелік об'єктів великої приватизації, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році. Про повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.

До переліку включено близько 200 об‘єктів різних галузей, які ФДМУ має підготувати до приватизації.

«Це транспортні, хімічні машинобудівні, сільськогосподарські, вугільні та інші підприємства. Серед них – ПрАТ «Президент-Готель», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство», державні підприємства «Львівський державний ювелірний завод» та «Вінницький завод «Кристал», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ», Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»,- зазначив Віталій Трубаров.

Віталій Трубаров також наголошує, що значна кількість визначених підприємств на сьогодні перебувають в управлінні міністерств та відомств.

«Фонд зацікавлений у тому, аби вони були у найкоротші терміни передані для приватизації, а також виключені із Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Оскільки за цим законом залишаються забороненими до приватизації більше половини об‘єктів, включених на підготовку до приватизації, що суттєво знижує інвестиційний потенціал нашої країни»,- зазначив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров.