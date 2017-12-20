Січневі пенсії українці отримають до новорічних свят

З метою забезпечення своєчасної виплати пенсій та з урахуванням святкових і вихідних днів у січні 2018 року, фінансування та виплата пенсій проводиться у грудні 2017 року в межах коштів, передбачених бюджетом Пенсійного фонду України на 2017 рік. З урахуванням надходження зазначених коштів у грудні виплата пенсій буде здійснена по датах за І половину січня.

Таким чином, пенсії в грудні за січень 2018 року отримають ті, хто вже отримав пенсію на початку цього місяця.

Цей крок дозволить уникнути впливу вихідних і святкових днів на процес виплати пенсій, а людям отримати пенсійні виплати до початку новорічних свят.

Графік фінансування пенсій на січень 2018 року Пенсійним фондом України буде оприлюднено найближчим часом, інформує Кабмін.

Довідково

Відповідно до статті 47 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія.

Пенсійним фондом України щорічно розробляється поденний календарний графік виплати, яким кожному пенсіонерові визначено індивідуальну дату щомісячної виплати пенсії.