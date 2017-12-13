З 12 грудня 2017 року Укрзалізниця тимчасово призупиняє послугу повернення квитків через інтернет. На численні прохання пасажирів, таке рішення прийнято для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.

Аналіз, проведений спеціалістами Укрзалізниці, показує, що переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема, зимові свята, викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу. Водночас, простежується тенденція щодо повернення значної частини викуплених квитків (переважно у нічні години), що, так чи інакше, корелюється з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами.

Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. У результаті створюється штучний попередній дефіцит, що викликає справедливе невдоволенням та нарікання громадян, котрі збираються подорожувати.

Для того, щоб унеможливити подібні зловживання, Укрзалізниця тимчасово призупиняє операцію повернення квитків через інтернет. Повернення коштів за посадочні документи, оформлені через інтернет, здійснюватимуться винятково через залізничні каси. Обмеження буде скасовано після закінчення новорічно-різдвяних перевезень.