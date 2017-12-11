Гройсман хоче довести середню зарплату українців до 10 тис. грн

Одним з головних індикаторів економічного зростання та забезпечення добробуту людей стане збільшення мінімальної зарплати, а також доведення середньої зарплати за підсумкам 2018 року до 10 тис. грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з регіональними ЗМІ.

«Ми закладаємо на наступний рік 3723 грн, це плюс 500 грн до нинішнього показника. Далі будемо дивитися, якщо економіка дозволить – будемо піднімати, - сказав Володимир Гройсман. - Але ще одне питання – довести середню зарплату в державі в 2018 році до 10 тис. грн – при такому ж курсі та цінах, як сьогодні. Сьогодні маємо 7400 грн. Думаю, на кінець наступного року можемо вийти на 10 тис.».