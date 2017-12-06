На програму теплих кредитів для ОСББ передбачено 190 млн грн

До старту Фонду енергоефективності, ОСББ зможуть скористатися програмою «теплих кредитів» на здійснення заходів з термомодернізації. Для цього передбачено кошти у проекті Держбюджету на 2018 рік. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Фінансування Фонду енергоефективності у наступному році, програми якого спрямовані на ОСББ, передбачене у розмірі 1,6 млрд грн. Крім цього, на фінансування Держпрограми з енергоефективності («теплі кредити») у проекті держбюджету передбачено 400 млн грн, з яких для ОСББ – понад 190 млн грн», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр закликав ОСББ активніше готувати проекти з енергоефективності.