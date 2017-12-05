До 2020 року Гройсман обіцяє повністю відмовитись від імпорту газу

"Ми все ще імпортуємо газ. До 2020 року плануємо відмовитися від імпорту, і у нас знизиться ціна на газ назавжди. Моя філософія – приймати рішення назавжди", – сказав Гройсман.

Ще раніше Гройсман заявляв, що Україна знаходиться на другому-третьому місці в світі по родовищами газу.

Гройсман зазначив, що при наявності таких запасів Україна видобуває дуже малу частку того, що може.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявив, що до 2035 року Україна планує почати експорт газу в обсязі близько 5 млрд куб. м. Транзит природного газу по своїй газотранспортній системі очікується в обсязі до 150 млрд куб. м щорічно.