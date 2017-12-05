Гройсман хоче зарплати в 10 тисяч гривень

Кабінет Міністрів України в рамках політики зростання економіки та підвищення соціальних стандартів ставить завдання довести показник середньої зарплати штатного працівника до 10 тис. грн з нинішніх 7400 грн. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі «Свобода слова на ICTV».

Він підкреслив, що прогнозний показник зростання економіки в наступному році становить 3%. Разом з тим, ухвалення ефективних управлінських рішень дозволить збільшити цей показник.

«А зростання економіки – це зростання бюджетів, зростання зарплат і доходів», - сказав Володимир Гройсман.

На його думку, достойний рівень оплати праці в Україні дозволить повернути кваліфіковані кадри в Україну.

«Саме тому ми передбачаємо не тільки зростання мінімальної зарплати в 2018 році, а й середньої зарплати. Сьогодні цей показник становить 7400 грн в середньому. Це зарплати, з яких платять податки. Завдання на наступний рік - не менше 10 тис. грн. Наше завдання довести показник середньої зарплати, з якої сплачені податки, - 10 тис. грн. Я на цьому буду концентруватися», - підкреслив Володимир Гройсман.

Довідково

З початку поточного року рівень мінімальної зарплати встановлено на рівні 3200 грн. Разом з тим, 10 місяців поспіль рівень середньої зарплати стабільно перевищує мінімальну вдвічі. При цьому зростання порівняно з показниками минулого року, за даними Державної служби статистики України, становить 35-37%.