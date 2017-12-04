Уряд домовився з GE Transportation про масштабне оновлення рухомого складу "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів України завершив переговори з американським гігантом GE Transportation. До кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство щодо реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» загальною вартістю близько 1 млрд дол. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі керівництва компанії з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

«Радий, що ми фіналізували наші домовленості і домовляємося, що до кінця року всі документи мають бути узгоджені та підписані. Уряд сприятиме цьому процесу», - зазначив Глава Уряду.

Активна фаза переговорів щодо цього проекту тривала впродовж трьох останніх місяців і проводилася керівництвом ПАТ «Укрзалізниця» за підтримки Офісу залучення інвестицій UkraineInvest. Сторони погодилися, що в рамках виконання всіх домовленостей локалізація (використання українських потужностей) зросте до 40%. Крім того, домовлено, що продукція українського виробництва, створена на основі технологій та з дотриманням стандартів GE, буде використана в інших проектах GE Transportation в інших країнах.

Виконання першої фази проекту передбачає постачання ПАТ «Укрзалізниці» вже у вересні наступного року 30 локомотивів, які будуть містити українські запчастини і обслуговуватися в Україні. «Це дозволить «Укрзалізниці» гарантувати вирішення питання дефіциту тяги вже до наступного пікового навантаження», - зазначив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Зі свого боку GE Transportationпідтвердила готовність протягом всього проекту постачати в Україну технології, проводити навчання фахівців, а також опрацювати можливості доступу до кредитних ресурсів.

Під час переговорів сторони погодилися, що залучення в Україну світових лідерів – таких як GE Transportation – є свідченням покращання ділового клімату в Україні та знаком для інших великих ринкових гравців розпочинати бізнес в нашій державі.