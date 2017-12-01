З 2018 року в Україні буде введено абонентську плату за компослуги

Мінрегіон спільно з Парламентом, експертами, міжнародними партнерами завершує формування законодавчої бази реформи ЖКГ. Прийнятий у Верховній Раді Закон «Про житлово-комунальні послуги» та ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» дають нам змогу формувати у сфері житлової нерухомості інститут ефективного власника. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко у статті для інтернет-видання «Сегодня».

На його думку, інші ухвалені закони з «пакета енергоефективності» покликані дати власникові інструменти впливу на енергоспоживання його житла. «За умови швидкого ухвалення Кабміном необхідних підзаконних актів, реформа запрацює на повну силу вже з 2018 року! Це означає, що людина-споживач отримає більш якісну послугу за помірну ціну», — зазначив Геннадій Зубко.

Він зауважив, що у Законі «Про житлово-комунальні послуги» прописано новий порядок укладення договорів між споживачами, виконавцями комунпослуг та управителями. «Документ визначає перелік прав та обов’язків між цими учасниками ринку ЖКП. Головна перевага для людей: споживачі отримали механізм захисту своїх прав», — інформує він.

За його словами, споживач отримав право не оплачувати вартість комунальних послуг (вивіз сміття, водопостачання та водовідведення), окрім тепла, якщо ними не користується за період тимчасової відсутності в приміщенні понад 30 календарних днів. «Документ розмежовує обов’язки і права споживача і виконавців комунпослуг. Сьогодні споживач платить не лише за спожиту теплову енергію, а й за колосальні втрати при транспортуванні. Закон чітко визначає, що у будинку має бути вузол обліку теплової енергії, і людина платитиме за спожиту енергію по факту», — зазначив урядовець.

За його словами, на вибір споживача існуватиме чотири моделі організації договірних відносин щодо отримання комунальних послуг. «Відмінність цих моделей полягає в тому, хто буде відповідальний за обслуговування внутрішньобудинкових систем і хто, здійснюватиме розподіл спожитих комунальних послуг між мешканцями будинку, тобто абонентське обслуговування», — зауважив Геннадій Зубко.