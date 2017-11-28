Уряд обіцяє провести індексацію пенсій

Місяць, що минув після старту пенсійної реформи дає можливість її авторам робити певний аналіз та говорити про наступні заходи.

«Адже, за першим кроком будуть інші рішення, - каже Міністр соціальної політики. – Такий процес і називається реформою. Не можна її розглядати за принципом – прийняли закон і забули. Усе буде зроблено, щоб пенсійна система була справедливою, а в людей - гідна пенсія».

На даний момент, за словами Андрія Реви, все що було заплановано, зроблено. Як і заявлялось, перерахунок проведено для значної кількості пенсіонерів, його провели диференційовано, відмовившись від системи зрівнялівки.

«Цей процес перерахунку являє собою два етапи: осучаснення та індексацію, - пояснив в інтерв’ю Міністр Андрій Рева. - Осучаснення – це зміна базового показника пенсій. З 2008 року перерахунок пенсій не проводився, а кожен рік показник мінімальної зарплати в Україні мінявся й виріс утричі – з 1197 гривень до нинішніх 3764 гривень. Тобто, в людей з однаковим коефіцієнтом заробітку й страхового стажу пенсії відрізнялись у три з половиною рази. З 12 мільйонів пенсіонерів осучаснення торкнулось 5,6 мільйони чоловік. Тим, чиї пенсії не будуть осучаснюватись, буде піднято її розмір з урахуванням індексу інфляції. Цей показник склав 15%, або 140 гривень. Із 5,6 мільйона чоловік – для 3,5 мільйона підвищення склало 500 гривень і вище».

Як зазначив Андрій Рева, це стосується тієї категорії громадян, котру обкрадали усі 26 років. До цієї категорії належать ті, хто постраждав від радянської «справедливості». Наприклад, колгоспники. Вони отримували не зарплату, а позначені у відомостях трудодні. І вийшло так, що трудового стажу ці пенсіонери мають по 50 років, а через такий заробіток, що прагнув до нуля, під час підвищення вони отримали крихти у вигляді надбавок. «І не тому, що вони не працювали, а тому, що до них безсовісно колись ставилась держава й несправедливою була система, в якій вони колись жили й працювали», - пояснив Міністр.

За словами Андрія Реви, наразі Уряд відпрацьовує варіанти для вирішення цієї проблеми.

Головне, що в реформі запущено механізм для того, аби пенсії автоматично перераховувались щороку.