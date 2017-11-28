Понад 70 млн грн "теплих кредитів" видано в листопаді

Держенергоефективності здійснило чергову компенсацію населенню та ОСББ за програмою «теплих кредитів». Цього разу сума відшкодування склала 71 млн гривень.

Зокрема, найбільшу компенсацію – 54,4 млн грн – отримали родини на утеплення індивідуального житла.

Майже 3,7 млн грн одержали домогосподарства, які встановили твердопаливні котли.

Ще близько 12,9 млн грн виплачено ОСББ та ЖБК, які впроваджували енергоефективні заходи у багатоповерхівках.

Загалом за три роки програма «теплих кредитів» допомогла вже понад 360 тис. родин утеплити свої помешкання та зменшити комунальні платіжки. Уряд відшкодував учасникам програми майже 1,9 млрдгривень. Зокрема, компенсовано:

• 1,7 млрд грн - фізичним особам на утеплення індивідуального житла;

• 117 млн грн - фізичним особам на встановлення твердопаливних котлів;

• 86,2 млн грн - ОСББ та ЖБК на утеплення багатоповерхівок.

«Співфінансування енергоефективних заходів з різних джерел – дійсно вигідний спосіб утеплити житло. Такий механізм дозволяє значно зменшити витрати родин при придбанні обладнання та матеріалів, необхідних для термомодернізації будинку», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

До речі, окрім держави, компенсації за «теплими кредитами» надає ще й місцева влада. Дізнатися, де саме можна отримати додаткову допомогу на утеплення, можна на сайті Агентства: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.

Нагадаємо, що минулого тижня відновлено видачу «теплих кредитів» в Ощадбанку та Укргазбанку. Тому усі охочі долучитися до енергозбереження за державної підтримки можуть поспішити та скористатися цією програмою.