Вартість Bitcoin побила рекордну позначку

Вартість криптовалюти Bitcoin 26 листопада перевищила нову рекордну позначку в 9 тис. доларів за одну монету. Про це свідчать дані біржі CoinDesk. На даний момент вартість Bitcoin становить майже 8 тис. 900 доларів, однак на піку пробивала позначку в 9 тис. 43 долара. Зазначимо, різке зростання вартості Bitcoin сталося 25 листопада, коли за один день курс криптовалюти виріс приблизно на 800 доларів, а вже вранці 26 листопада вартість перевищила 9 тис. доларів. Після цього пішов невеликий відкат. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії створили дебетову карту для переведення в готівку криптовалют. З допомогою Dragoncard Visa можна буде не тільки оплачувати покупки в інтернеті і оффлайн-магазинах, але і знімати готівку в банкоматах. В останньому випадку криптовалюта буде конвертуватися по актуальному курсу до фунта стерлінга.