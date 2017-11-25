Експорт зернових перевищив 17 млн тонн

З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 17,08 млн тонн зернових культур, зокрема, 9,8 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 5,5 млн тонн, фуражної – 4,4 млн тонн), ячменю –3,6 млн тонн, кукурудзи – 3,1 млн тонн.

Такі дані наводить департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 18 млн тонн зернових, зокрема майже 10 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 5,3 млн тонн та фуражної пшениці 4,5 млн тонн), ячменю – 4 млн тонн, кукурудзи – 3,8 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано майже 2,7 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,8 млн тонн, сої – 0,8 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив понад 1,6 млн тонн (в тому числі ріпаку – майже 0,8 млн тонн, сої – 0,8 млн тонн).