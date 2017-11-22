З 1 лютого 2018 року принцип "єдиного вікна" стане обовязковим

За пропозицією Міністерства фінансів 22 листопада Уряд схвалив рішення про запровадження з 1 лютого 2018 року обов’язковості використання підприємствами і держорганами інформаційної системи «єдине вікно».

У чому суть?

Після запровадження в українських митницях «єдиного вікна» з 1 серпня 2016 року Мінфін здійснював постійний контроль за його функціонуванням та поступово збільшував можливості для бізнесу скористатися цією спрощеною системою митного оформлення.

Для подальшого розвитку і функціонування системи інформаційного обміну «єдине вікно» Мінфін розробив зміни до постанови Кабміну «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

Зокрема, передбачається низка змін до функціонування інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна»:

- поширення дії «єдиного вікна» буде на операції з переміщення товарів в абсолютно всіх митних режимах (наразі це тільки імпорт та експорт), а також на переміщення товарів за періодичними митними деклараціями та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних (наразі тільки на обмежене коло митних декларацій при імпорті та експорті);

- зменшення кількості сканованих документів шляхом надання контролюючим органам необхідних відомостей, які наявні в попередній декларації;

- скорочення часу, протягом якого контролюючими органами може бути призначений огляд товарів з 24 до 12 робочих годин;

- зменшення граничного терміну прийняття рішення контролюючими органами щодо товарів, що вивозяться за межі митної території України, з 24-х до 4-х годин.

Окрім того, Мінфін запроваджує у контролюючих органах проведення щомісячного моніторингу застосування «єдиного вікна», а також започатковує практику проведення семінарів у регіонах України, де будуть вивчатися проблемні питання у роботі механізму «єдиного вікна».

Що це дає?

Обов’язкове застосування Порядку інформаційного обміну за принципом «єдиного вікна» з 1 лютого 2018 року поставить у рівні умови бізнес, який користується і не користується системою, забезпечить проведення державних контролів не «на папері», а насправді, і надасть змогу оцінити роботу усіх задіяних в процесі державних органів і митниці в частині часу виконання відповідних формальностей.

Довідково

«Єдине вікно» - єдина електронна система обміну даними, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватись інформацією про вантаж, який проходить через кордон України та про результати його державного контролю.

Рішення про запровадження Єдиного вікна було прийнято 25 травня 2016 року – постанова Кабінету Міністрів України № 364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

Цією ж постановою затверджено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.