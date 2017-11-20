Как выбрать МФО: особенности работы, нюансы займов

Микрофинансовая организация – компания, выдающая кредит без залога и поручителей при условии предъявления минимального количества документов. Сумма, которую МФО готовы предложить любому гражданину, обычно определяется в индивидуальном порядке, каждая компания устанавливает данные рамки самостоятельно. Процентная ставка и период кредитования также может быть различен – рассмотрим основные критерии МФО более подробно и определим, чем же они отличаются от стандартных банковских предложений.

Специфика работы микрофинансовых организаций

Главное отличие деятельности МФО заключается в целевой аудитории и размере заемных средств, из-за чего такие организации трудно назвать прямыми конкурентами крупным банкам. Микрофинансовая организация в большей степени ориентируется на физическое лицо и практически не осуществляет партнерство с крупными юридическими компаниями, поскольку речь идет о том, чтобы оформить небольшой займ. Ни один банк не будет рассматривать запросы на небольшие суммы просто потому, что риски превышают всю возможную прибыль. Для МФО наоборот именно минимальные суммы средств приносят максимальный доход: ощутимая процентная ставка + небольшой срок выплаты перекрывают все возможные издержки. Среди иных особенностей микрофинансовых компаний следует отметить:

отсутствие штрафов и комиссий за досрочное погашение;

ежедневное начисление процентов за фактическое пользование кредитом;

возможность не погашать основную часть долга, а пролонгировать кредитный договор и оплачивать только проценты.

Если учитывать, что речь идет о разовом возвращении долга, то порой микрокредит может быть гораздо выгоднее любого банковского предложения. Например, одна из старейших компаний, предлагающих микрокредиты с 2011 года, – Быстрозайм. Здесь возможно оформить займ наличными или кредит онлайн на карту до 10 000 грн в срок до 30 дней. Данные условия схожи с предложениями других крупных организаций, поэтому подобрать наиболее подходящий вариант на современном рынке финансовых услуг несложно.

Ежедневная комиссия и скидки

В процессе выбора микрофинансовой организации, первое, о чем задумывается заемщик, – это размер процентной ставки, так как она начисляется каждый день. Наши отечественные компании устанавливают ее в пределах 0-2 % в день. Наивысшая комиссия начисляется для клиентов, только начинающих пользоваться услугами МФО, правда в некоторых из них существует специальное предложение именно на первый займ под 0%. Более лояльно компании относятся к постоянным заемщикам. Для них же предлагаются скидки, объявляются акции, гарантирующие существенное снижение процентов и т.п. Это обычная практика, поскольку как клиент, так и кредитор имеют выгоду, поэтому искать подвоха в данном случае не стоит.

Возможности получения средств

При выборе надежной МФО, следует понимать, что развитие информационных технологий позволяет заемщику взять кредит онлайн или оформить займ на карту, потратив на оформление и перевод не более 20 минут. Для этого используются возможности интернет-сервисов организаций. Здесь можно изучить всю информацию о компании, учесть отзывы клиентов, условия микрокредитования, учредительные документы компании, и оформить заявку на получение займа не отрываясь от повседневных дел. Процесс выглядит следующим образом:

1. Пользователь посещает сайт, указывает контактные регистрационные данные и информацию с документов, удостоверяющих личность, а также номер банковской карты (при наличии) и иную личную информацию.

2. Отправляет заявку на кредит онлайн.

3. Специалист сообщает о решении в течение 20-25 минут.

4. В случае положительного исхода, средства, количество которых заявлено в анкете, перечисляются на карту клиента в считанные минуты.

Но есть фирмы, которые выдают кредиты наличными. Филиалы организации работают в различных населенных пунктах, достаточно явиться в отделение с паспортом и кодом, чтобы в течение 20 минут получить кредит наличными.

Оплата кредита

Если вы оформляете займы онлайн или наличными, следует заранее продумать процесс выплаты долга.

Через личный кабинет. Используя данные банковской карты вы можете перечислить долг на счет МФО в течение нескольких минут, полностью избавив себя от личных контактов с работниками финансовой компании.

Перевод через сторонние банки и УкрПочту. Принцип прост: с нужной суммой средств клиент приходит с любой банк Украины/отделение УкрПочты и указывает реквизиты МФО, вносит нужное количество средств. Внимание: перечисление может занять до 3-5 рабочих дней, поэтому следует оплатить кредит с учетом данного срока.

Лично. Любая крупная МФО имеет сеть офисов, функционирующих в определенных городах Украины, где можно произвести оплату.

Заранее рассчитайте свои силы

Прежде чем оформить онлайн кредит или наличный займ в той и иной компании, внимательно ознакомьтесь с условиями договора:

убедитесь в правильности данных по сумме и сроку кредитования;

найдите информацию о процентной ставке;

убедитесь, что отсутствуют комиссии и штрафы за досрочное погашение;

изучите данные о штрафах за просрочки.

Не менее важно заблаговременно рассчитать общую стоимость будущего долга. Впрочем, если речь идет о крупных МФО, более 5 лет присутствующих на рынке, узнать данный момент не сложно: онлайн калькулятор, обычно имеющийся на сервиса компании, позволяет быстро получить конечную сводку по кредиту в зависимости от суммы и срока.

Микрокредитование: преимущества и перспективы

По отношению к классическому банковскому кредитованию, преимуществ у микрозаймов очень много, а именно:

Быстрое получение денег – на процесс оформления и получения средств достаточно потратить 30 минут.

Отсутствие крупного пакета документов – хватит паспорта, кода и номера телефона.

Минимальное ограничение по возрасту – получить займ онлайн или лично могут граждане от 18 до 75 лет.

Подводим итог

Более 2 млн. жителей регулярно пользуются услугами МФО. Это говорит о том, что украинцы доверяют микрофинансовым организациям и данная отрасль в нашей стране активно развивается. Компании предлагают все более выгодные условия кредитования, расширяют суммы займов для постоянных клиентов при минимуме обязательств. По прогнозам финансовых экспертов уже в 2018 году количество клиентов микрокредитных организаций увеличится на 20 %, положительные тенденция сохранится.