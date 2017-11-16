НАБУ розкриває схеми розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міністерства оборони

У зв’язку з високим суспільним резонансом розслідування фактів розтрати коштів держбюджету під час закупівлі палива для Міністерства оборони, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура публікують схему скоєння ймовірного правопорушення, а також відповіді на найпоширеніші запитання, які, упевнені, дозволять зробити громадянам власні неупереджені висновки.

Нагадуємо, 11 жовтня 2017 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра. 16 жовтня детективи НАБУ затримали фактичного власника комерційного підприємства, яке постачало паливо для Міноборони. 17 жовтня Солом'янський районний суд Києва відпустив його під особисте зобов’язання. Пізніше, 9 листопада, Апеляційний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту підозрюваного заступника міністра оборони України.

За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року між Міноборони та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання понад 80 тис. тонн палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

Після того, як було поставлено близько 1/20 обумовленого обсягу, заступник міністра оборони та директор департаменту держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів укладають додаткові угоди, відповідно до яких вартість палива зростає на 10%.

Після збільшення ціни на 10%, посадовці Міноборони спільно з постачальником палива знову укладають додаткові угоди, в результаті чого вартість палива зросла ще на близько 5,8%. Лише після безпідставного збільшення ціни за одиницю товару в середньому на 16% від початкової, переможець торгів починає постачати паливо. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн.

Слідство встановило, що збільшення ціни було здійснено за відсутності документального підтвердження коливання цін на ринку, зміни кон’юнктури рингу та/або прийняття нормативно-правових актів, що впливають на формування рівня цін.

Досудове розслідування за даними фактами НАБУ і САП розпочали у вересні 2016 року.