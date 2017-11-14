Парламент підтримав проект Держбюджету на 2018 рік

Верховна Рада України підтримала в першому читанні запропонований Урядом проект Державного бюджету на 2018 рік, розроблений у рамках трирічного бюджетного планування, з урахуванням рекомендацій міжнародних фінансових організацій, і заснований на показнику дефіциту в 2,4% ВВП, з прогнозним рівнем інфляції 7% та зростанням економіки 3%. «За» відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

Так само у першому читанні парламентарі підтримали зміни до Бюджетного та Податкового кодексів.

Коментуючи хід бюджетного процесу, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що бюджет є бюджетом економічного розвитку, який повністю враховує інтереси децентралізації та орієнтири економічного зростання.

Довідково

Проект держбюджету був поданий Кабінетом Міністрів згідно з вимогами Бюджетного кодексу – 15 вересня і з Парламенту для доопрацювання не відкликався. Як очікується, доходи бюджету зростуть на 15% порівняно з поточним роком – до понад 1 трлн грн виключно за рахунок економічного зростання. Зростання мінімальної зарплати становитиме 16% - до 3723 грн.