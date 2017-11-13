Курс біткойна обвалився на 30% після історичного максимуму

Курс біткойна за останню добу впав на 29%. Про це повідомляє Bloomberg.

Уточнюється, що падіння курсу було викликане відтоком інвесторів і їх переходом до іншу криптовалюту - біткойн кеш, яка подорожчала на 40% з 10 листопада.

Експерти підкреслили, що інтерес до біткойну кешу викликаний великим розміром блоку даної криптовалюти, що дозволяє швидше і дешевше виробляти транзакції.

У липні повідомлялося, що біткойн розколовся на дві криптовалюти після втручання китайської групи Майнер.

У ході торгів 6 листопада курс біткойни побив новий історичний рекорд і перевищив $ 7500...