Курс біткойна обвалився на 30% після історичного максимуму
У липні повідомлялося, що біткойн розколовся на дві криптовалюти.
Курс біткойна за останню добу впав на 29%. Про це повідомляє Bloomberg.
Уточнюється, що падіння курсу було викликане відтоком інвесторів і їх переходом до іншу криптовалюту - біткойн кеш, яка подорожчала на 40% з 10 листопада.
Експерти підкреслили, що інтерес до біткойну кешу викликаний великим розміром блоку даної криптовалюти, що дозволяє швидше і дешевше виробляти транзакції.
У липні повідомлялося, що біткойн розколовся на дві криптовалюти після втручання китайської групи Майнер.
У ході торгів 6 листопада курс біткойни побив новий історичний рекорд і перевищив $ 7500...