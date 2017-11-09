Парламент проголосував за закон про приватизацію державного майна

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Закону України «Про приватизацію державного майна», розробленого Кабінетом Міністрів України спільно з міжнародними експертами і схваленого Національною радою реформ при Президенті України в рамках реформи управління державною власністю. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Документ є базовим для формування системи прозорого продажу держактивів, більшість яких введено в експлуатацію у минулому столітті, і визначає основні положення цього процесу. Зокрема, встановлені критерії, строки та механізми проведення великої та малої приватизації, окреслені питання банкрутства компаній та захисту інвесторів, визначено засади функціонування інституту радників, проведення оцінки майна та визначення його стартової ціни. Законопроект формулює процедуру встановлення права власності і контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань. Важливою новацією документа є визначення процедури спорів, яка допускає можливість звернення до міжнародного комерційного арбітражного суду і ведення справи за принципами англійського права.

Присутній у сесійній залі Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відзначав, що в Україні наразі налічується 3,5 тисячі державних підприємств. Для країни це є нонсенс, оскільки ці підприємства формують збитки для держави і прибутки для тих, «хто годується навколо цих підприємств роками». Зміна законодавства дозволить вирівняти ситуацію, залучити нових власників, технології, створити нові робочі місця.

«Це (ухвалення закону) важливо для економічного зростання, і це буде самий міцний наш крок щодо антикорупційної політики в державі, - запевнив Глава Уряду. – Державний сектор є найбільшим джерелом корупції в Україні. Ми маємо це визнати і ліквідувати. Сьогодні ми говоримо про впровадження конкурентних і прозорих процедур. Разом з тим ніхто і ніколи не збирається продавати стратегічні підприємства. Там ми забезпечимо ефективне управління».

За підсумками обговорення, парламентарі спільно з Урядом домовилися доопрацювати законопроект до другого читання, в тому числі в частині визначення підприємств, які не підлягають приватизації, в частині визначення критеріїв для покупців і інвесторів та унеможливлення будь-яких зловживань, в частині приватизації комунального майна, та в частині можливостей повернення підприємств в державну власність.

Довідково

На поточний момент майже 90% державних активів введено в експлуатацію 50–150 років тому. При цьому держава не має достатніх ресурсів аби провести належну модернізацію підприємств та зупинити їх руйнацію і зношеність. Неефективне управління доводить компанії до банкрутства і нерідко служить джерелом корупції. Саме тому проведення прозорої приватизації для більшості таких активів є шляхом відродження виробництва, залучення технологій і інвестицій. І саме тому масштабна приватизація визначена Урядом як одна з ключових реформ задля зміни моделі економіки та досягнення показників економічного зростання на рівні 5-7%.

Як підкреслив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров, механізми та процедури законопроекту сприятимуть підвищенню інвестиційного клімату і дозволять знайти ефективних власників активів.