Уряд виділив додаткові 100 млн грн на "теплі кредити" у 2017 році

8 листопада на засіданні Уряду під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана вирішено збільшити фінансування програми «теплих кредитів» у 2017 році на 100 млн грн відповідно до внесених змін у Державний бюджет України на поточний рік.

Відповідний проект рішення Уряду розроблено Держенергоефективності, зважаючи на надзвичайно високу затребуваність програми у суспільстві.

«Щоб задовольнити всезростаючий попит населення на державну підтримку при утепленні, впродовж року ми боролися за виділення додаткового фінансування. Як результат, ще влітку вдалося спрямувати 300 млн грн на програму, а цього разу – додаємо ще 100 млн гривень. Ці кошти буде направлено на компенсації фізичним особам, які утеплили індивідуальне житло за програмою», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Також рішенням Уряду вперше за час дії програми її продовжено відразу на три роки – 2018-2020 роки.

Довідково

Загалом за весь час дії програми більше 360 тис. сімей залучили «теплих кредитів» та інвестували в утеплення власного житла майже 5,3 млрд гривень. Уряд, у свою чергу, відшкодував населенню та ОСББ близько 1,8 млрд гривень.