Литва і Україна спільно розслідують законність перебування в Україні автомобілів з литовською реєстрацією

Співробітництво між Україною та Литвою у митній сфері розвивається у перспективному напрямі. Співпраця митних адміністрацій, зокрема, у сферах міжнародної технічної допомоги та протидії митним правопорушенням завжди динамічна та ефективна, вважає в.о. Голови ДФС Мирослав Продан. Про це він заявив під час зустрічі з Генеральним директором Митного департаменту при Міністерстві фінансів Литовської Республіки Арунасом Адоменасом 7 листопада у м. Вільнюсі.

«Ми вдячні литовській стороні за допомогу в реформуванні митних органів України та приведенні національного законодавства і практики у відповідність до європейських стандартів», - зазначив Мирослав Продан.

Серед успішних проектів співробітництва ДФС та Митного департаменту Литви Мирослав Продан назвав проект «Розвиток інституціонального потенціалу митної служби України», який був реалізований у 2015 році та започаткував інтенсивну та взаємовигідну співпрацю між Україною та Литвою у митній сфері.

Крім того, він зазначив високопрофесійну роботу литовських спеціалістів при реалізації проекту міжнародної технічної допомоги Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами», який буде завершений у грудні поточного року. У його рамках Митна служба Литви надає ДФС допомогу у реформуванні української митниці та виведення її на європейський рівень.

Також литовські колеги є відповідальними за виконання спільних заходів за напрямом Twinning«Розвиток системи боротьби з корупцією», за результатами якого Митним департаментом Литви було підготовлено «Білу книгу». Вона містить огляд сучасного антикорупційного стану ДФС у митній сфері, проблеми, наявні по напрямку боротьби з корупцією та рекомендації.

«У вересні цього року у Києві ми успішно презентували продукт нашої спільної роботи в антикорупційному напрямі «Білу книгу прозорості в Державній фіскальній службі». Я підписав розпорядження, відповідно до якого «Біла книга» була доведена до безумовного виконання всіх співробітників Державної фіскальної служби України», - підкреслив Мирослав Продан.

Перспективним напрямком подальшого співробітництва в.о. Голови ДФС визначив участь України в єдиному режимі транзиту та приєднання до спільної системи NCTS. Це є першочерговим питанням переходу країни до європейських митних правил. Запровадження NCTS матиме низку переваг: буде відсутня необхідність декларування експортних товарів на кордоні з ЕС, з’явиться можливість обміну інформацією про товари, переміщені через загальний кордон України та країн-членів ЕС, а митні процедури стануть простіше, що збільшить товарообіг.

Тому ще одна з домовленостей з Литвою – можливість закупівлі програмного продукту, допомога литовських колег з встановлення програми та навчання працівників ДФС, а також подальше вдосконалення митного законодавства і приведення його до європейських норм.

Крім того, українські митники зацікавлені у вивченні досвіду країн ЄС та закупівлі програмного забезпечення з оцінки результативності та ефективності профілів ризиків у автоматичному режимі. Також корисним буде досвід Литви і щодо використання програмного забезпечення по верифікації документів про походження товарів та застосування фінансових гарантій при доставці та випуску у вільний обіг товарів.

Українські та литовські митники домовилися удосконалити співробітництво та обмін досвідом у сфері попередження митних правопорушень, боротьби з контрабандою, протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Попередні домовленості, досягнуті між керівництвом ДФС та Митного департаменту Литви під час конференції Twinning 19-20 вересня у Києві, вже набули практичної реалізації. Литовські колеги на запит української сторони розпочали розслідування щодо законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки. Станом на 1 листопада на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовською реєстрацією, левова частка яких – 44,6 тис. ввезені в режимі тимчасового ввозу.