Міненерговугілля: Запасів вугілля вдосталь для тепла у кожній українській домівці

Все необхідне – вугілля та газ – для якісного проходження опалювального сезону є. Уряд про це подбав. Підготовка до зими краща за всі попередні роки. Про це в ході селекторної наради щодо проходження опалювального сезону заявив Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

За його словами, не варто сіяти паніку, начебто в Україні недостача вугілля. Бо алгоритм забезпечення запасів вугілля на генеруючих станціях опалювального сезону 2016-2017 і 2017-2018 рр. абсолютно різний.

«У зв’язку із блокадою вугілля з Донбасу ми перейшли від «післяоплати» доставки вугілля до «передоплати» на два місяці раніше. Тобто всі генеруючі компанії, які на сьогодні забезпечуються антрацитової групою вугілля, працюють на умовах передоплати», - уточнив Ігор Насалик.

Міністр запевнив, що усі генеруючі компанії станом на сьогодні є законтрактованими аж до кінця березня наступного року. І запаси вугілля, починаючи з листопада цього року, не зменшуватимуться, а навпаки збільшуватимуться на складах генеруючих компаній.

«Більш складніший період був липень, серпень, вересень і жовтень, коли у зв’язку з плановим ремонтом атомних блоків енергосистема країни працювала на 10 атомних блоках. З 5 листопада запускається 13 атомних блоків. Тому не варто сіяти паніку, зима в Україні пройде тепло для кожної української домівки», - наголосив Ігор Насалик.

Крім того, Міністр зауважив, що якщо орієнтуватися на запаси вугілля 2,5-3 млн тонн, то обігових коштів теплових станцій у зв’язку з передоплатою необхідно біля 10 млрд грн. Очевидно, що ці кошти були б кредитними і 20% лягло б на плечі споживачів. «Алгоритм, який розробило Міненерговугілля, дає можливість не перекладати зобов’язання теплової генерації на споживачів», - резюмував Міністр.