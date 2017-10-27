Геннадій Зубко пригрозив кримінальною відповідальністю міським головам за несвоєчасне підключення до тепла

Голови ОДА і місцеві адміністрації до вівторка повинні провести моніторинг і підготувати всі проблемні питання щодо проходження опалювального сезону по своїх областях. При виявлені фактів саботажу, бездіяльності і невчасного виконання обов’язків органами місцевого самоврядування, відповідні матеріали будуть направлені до Генпрокуратури.

Про це наголосив під час селекторної наради щодо проходження опалювального сезону Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Місцеве самоврядування зобов’язане відповідно до чинного законодавства сумлінно виконувати обов’язки перед своїми громадянами, які їх обирали і, які їм обіцяли надавати якісні послуги. В першу чергу, це ЗУ «Про органи місцевого самоврядування», стаття 30, яка зобов’язує місцеву владу здійснювати управління комунальними підприємствами. А це – вчасний запуск і вчасна подача тепла до домівок наших українців. Також, це ЗУ «Про теплопостачання», стаття 19», - зазначив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр наголосив на кримінальній відповідальності голів органів місцевого самоврядування за неналежне виконання своїх обов’язків. «Стаття 367 Кримінального кодексу України, частина 1 і частина 2, яка передбачає ув’язнення до 5 років за неналежне виконання своїх обов’язків, або невиконання обов’язків, яке призвели до значних наслідків. Тому, я прошу всіх схаменутися і перестати перекладати свою управлінську неспроможність на центральні органи влади або ОДА», - наголосив урядовець.

Геннадій Зубко в черговий раз підкреслив, що місцеві адміністрації здійснюють державний контроль, а управління, згідно законодавства і, маючи можливості і повноваження, здійснюють органи місцевого самоврядування.