Розенко розповів, коли осучаснять пенсії людям, які вийшли на пенсію після 2014 року

У Кабінеті міністрів України повідомили, коли підвищать виплати особам, які виходили на пенсію з 2014 року. Про це розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє "Урядовий портал". Так, за словами Розенка, процес осучаснення пенсій був призупинений у 2011 році, разом з тим було підвищено мінімальний розмір пенсії, він зріс приблизно на 600 гривень. "Тим людям, які мали значний трудовий стаж і достойну зарплату, за ці 6 років пенсія не перераховувалась жодного разу. Тому очевидно, що ті, кому пенсія не перераховувалася весь цей час, отримали додаток більший, ніж ті, хто виходив на пенсію після 2013 року. Але це не крапка, це лише кома. Ті люди, котрі виходили на пенсію з 2014 року, для них процес осучаснення буде здійснений вже у 2019 році і здійснений він буде автоматично", - заявив Розенко. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій для понад 10 мільйонів громадян.