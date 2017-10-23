На Київщині начальник складу військової частини викрав дизпалива на понад 1 млн грн

Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України викрито та затримано військовослужбовця, що систематично здійснював розкрадання пального.

Установлено, що начальник складу під час несення служби в добовому наряді черговим по парку, маючи безперешкодний доступ до резервуарів зберігання пально-мастильних матеріалів, неодноразово здійснював відкачування в автомобільну автоцистерну з резервуарів зберігання дизельне пальне, яке потім збував цивільним особам.

Всього у такий спосіб було викрадено близько 100 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.

20 жовтня 2017 року військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону, в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначеного військовослужбовця затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, та відносно нього Білоцерківським міськрайонним судом Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході розслідування кримінального провадження перевіряється причетність до викрадення пального інших військовослужбовців, а також буде надано правову оцінку діям командування частини та службових осіб контролюючих органів, які проводили перевірки на складах зберігання служби паливно-мастильних матеріалів цієї військової частини, але своєчасно не виявили недостачу матеріальних цінностей, інформує Генпрокуратура України.