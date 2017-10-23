Павло Розенко: Пенсійної "зрівнялівки" більше не буде

Процес осучаснення пенсій забезпечує принцип соціальної справедливості, коли пенсіонери, котрі мали більший страховий стаж, вищу кваліфікацію і, відповідно, заробітну плату, будуть отримувати вищі пенсії. Про це у коментарі телеканалу «Прямий» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Відбувається процес осучаснення пенсій, це не просто планове підвищення пенсій. І, безумовно, в цьому процесі саме головне для нас принцип соціальної справедливості. Тому пенсії підвищуються не всім однаково на певну суму. До цього у нас була зрівнялівка, коли незалежно від кваліфікації і стажу люди отримували однакові пенсії», - сказав він.

«Зараз відбуваються індивідуальні розрахунки. Тому люди, які мали менший стаж і менші зарплати, отримають менше підвищення пенсії ніж, ті хто мав великий стаж і великі зарплати. Пенсійної «зрівнялівки» в Україні більше не буде», - наголосив Віце-прем’єр-міністр.