Київ за вартістю оренди житла випередив Москву та Пекін

Київ посів друге місце за вартістю за оренду житла, пропустивши вперед лише столицю Венесуели Каракас. Про це сказано в рейтингу, оприлюдненому агентством Bloomberg.

Згідно з рейтингом Bloomberg, оренда житла в Києві коштує в середньому 609 дол., що становить дві місячні зарплати (286 дол.). У цьому компоненті українську столицю випереджає тільки Каракас, де оренда житла обходиться в 14 місячних зарплат.

До десятки міст з найменш доступним житлом також увійшли Буенос-Айрес (5-те місце), Москва (7-ме місце), Пекін і Шанхай (9-те і 10-те місця).

Лондон став найдорожчим для проживання містом у Західній Європі.