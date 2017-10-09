Споживчі ціни у вересні зросли на 2%

Споживчі ціни у вересні зросли на 2%

Подешевшали риба, фрукти, овочі й цукор.

Джерело: Відомості

Споживчі ціни в Україні у вересні в цілому і з урахуванням сезонного фактору зросли на 2%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України. Найбільше подорожчали яйця, що цілком відповідає фактору сезонності. Разом з тим, так само сезонно подешевшали  риба, фрукти, овочі й цукор. 

Ріст комунальних платежів у вересні становив 0,4% передусім через збільшення вартості утримання прибудинкових територій. Ріст вартості транспортних послуг на 1,5% спричинене ростом вартості палива та мастил – на 3%.

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