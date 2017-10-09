Зубко розказав, як Україні зменшити споживання енергоресурсів вдвічі

Наразі розробляється законодавча база щодо 27 Директиви ЄС, яка вже частково імплементована. Ідеться насамперед про розвиток енергоефективності і відновлювальної енергетики, зменшення споживання, і найголовніше – про переорієнтування України від споживання вуглеводнів. Про це під час Міжнародного форуму Сталої Енергетики SEF-2017 KYIV повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Україна сьогодні має величезний потенціал до залучення інвестицій в сонячну, вітрову енергетику, перехід на альтернативні види палива. Є можливість переходу на децентралізоване енергопостачання в містах: питання заміщення газових котелень на альтернативне паливо. Тому, сьогодні завдання держави - створити умови для зменшення споживання енергоресурсів і модернізації систем енергопостачання, вже маючи відповідні умови і фінансування», - зазначив Геннадій Зубко.

За його словами, сьогодні в Україні експерти, виробники, народні депутати працюють над тим, аби Україна створила конкурентні умови для роботи ринку відновлювальної енергетики. «Важливі дві речі – зацікавити інвесторів вкладати в Україну та створити конкурентне середовище між українськими виробниками, що дасть можливість розвитку галузі в цілому», – наголосив Геннадій Зубко.

«18 млрд кубів газу сьогодні споживається житловим сектором. Бачимо перспективи до зменшення вдвічі за рахунок відновлювальної енергетики та зменшення споживання через термомодернізацію і санацію будинків», - зазначив Зубко.

«Крім того, ми розраховуємо на розвиток в Україні вітрової енергетики. Ми говоримо про промисловий і житловий сектори, зміни в законодавстві, які дозволять пришвидшити ці процеси», - підкреслив урядовець.