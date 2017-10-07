Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії. Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні офіційно розпочався процес розрахунку розміру зимової субсидії. У жовтні управління соціального захисту населення автоматично розрахують розмір допомоги на опалювальний сезон усім тим, кому в травні цього року субсидію було перепризначено на новий період - 2017-2018 рр.", - зазначив прем'єр.

При цьому він уточнив, що жодних документів чи довідок субсидіантам повторно подавати або приносити не потрібно.

"Заяву і Декларацію про доходи заново необхідно було подати тільки сім'ям, які: орендують приміщення; мають зміни у складі сім'ї - хто прописався або виписався за останній рік; хочуть отримати субсидію на тверде паливо", - підкреслив прем'єр.

Гройсман додав, що про фінансування на субсидії з оплати ЖКП турбуватися не варто. "Грошей вистачить на всіх!" - резюмував він.