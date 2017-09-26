Споживачі, які платитимуть за лічильником, зможуть заощадити до 180 гривень щомісяця

При цьому споживачі, які платитимуть за витрачені гігакалорії за лічильником, зможуть заощадити від 150 до 180 гривень щомісяця під час опалювального сезону.

У подальшому кошти постачальній компанії повернуться впродовж п’яти років через тариф, в який вони будуть закладені. Витрати на кожну квартиру за встановлений лічильник становитимуть до 18 гривень на місяць. Про це в інтерв’ю 5-му каналу повідомив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

«Це важливо як з точки зору зростання економіки, так і суспільного розвитку. Українці починають рахувати, скільки тепла вони витрачають і як його заощадити», — наголосив урядовець.

Він відзначив важливість прийняття закону про ЖКП, який визначає права і відповідальність споживача і компанії, що надає послуги. «Важливо, аби базові закони працювали в комплексі. Зокрема, це закон про комерційний облік, який визначає порядок встановлення й експлуатації лічильників. Таким чином обслуговування мереж до їх входження у будинок – відповідальність постачальника. Той має довести спроможність модернізувати їх, зменшивши витрати і збільшивши ефективність», — зазначив Геннадій Зубко.