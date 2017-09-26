Опалювальний сезон може розпочатись раніше

За метеорологічними прогнозами 27 вересня в Україні очікується зниження температури. Тому не виключено, що опалювальний сезон стартує раніше, аніж планувалося. Про це в інтерв’ю одному з каналів повідомив Віце-прем’єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Він нагадав, що минулого року він почався 5 жовтня і закінчився 15 квітня.

Міністр зауважив, що стан технічної готовності країни до опалювального сезону складає – 97,6%. «Йдеться про житловий сектор, підготовку паспортів до підключення тепла до будинків, дитсадків, шкіл, лікарень, а також – котелень, які подаватимуть тепло», — наголосив Геннадій Зубко.

Урядовець зазначив про складність відносин між муніципалітетами, НАК «Нафтогаз» і компаніями, які виробляють тепло. «Укладання договорів відбувається недостатньо активно. Із понад двох тисяч договорів наразі підписано біля 400. Цю роботу необхідно підсилювати. Вже вступив в дію закон про ринок газу, де визначаються взаємовідносини між суб’єктами, які отримують газ і теплопостачальними компаніями, які виробляють тепло, продають, після чого – розраховуються за газ», — зазначив Геннадій Зубко.

Він наголосив на важливості посилення конкурентності ринку. «Нафтогаз наразі має монопольне становище. Від нього залежать всі суб’єкти ринку. Важливо, щоб цей ринок розвивався у бік конкурентності. Для цього потрібно розрахуватися із боргами перед Нафтогазом за минулі періоди. Цього року прийнято Закон, який зупиняє нарахування штрафів і пені і дозволяє на 5 років реструктуризувати борги. Цей процес також іде повільно, оскільки Нафтогаз неохоче відпускає зі своїх рук ці процеси. Окрім того, очікуємо прийняття постанови щодо виплати державою підприємствам субсидій живими коштами, що зменшить залежність від Нафтогазу. Але головне – очікуємо приходу на цей ринок компаній, які конкуруватимуть із Нафтогазом не тільки на ринку для населення, а й для бюджетних організацій та комерційних підприємств», — наголосив Геннадій Зубко.