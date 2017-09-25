Німеччина допоможе Україні реформувати лісову галузь

Підтримка реформування лісової галузі України, співпраця наукових установ України та Німеччини, шляхи вирішення проблеми масового всихання лісів є основними темами для розширення співробітництва з Федеральним Міністерством продовольства та сільського господарства і Німецько-українським агрополітичнимдіалогом. Про це повідомив заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів Володимир Бондар під час візиту української делегації до Німеччини.

Протягом п’ятиденного візиту українська делегація у складі представників Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентства, наукових установ та громадських організацій вивчала досвід та напрацьовувала шляхи співробітництва щодо ефективного управління стійким багатофункціональним лісовим господарством.

Основними завданнями та темами під час візиту були:

- вивчення структури лісу, відношення в сфері права власності, ринок деревини;

- специфіка приватних лісових угідь;

- вимоги суспільства щодо користування лісом, основні принципи політики у сфері лісового господарства;

- державне управління користування лісом (завдання держави та державне ведення лісового господарства).

Під час зустрічі з представниками Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини сторони обговорили національну політику в сфері лісового господарства.

Окрім того, відбулося обговорення питання системи управління лісами. Зокрема, у Німеччині розділені функції господарювання та контролю за лісами.

Заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар звернув увагу на те, що в розробленому проекті Стратегії розвитку та інституціонального реформування лісового господарства України також передбачено розподіл цих функцій.

«Україна є унітарною державою, а Німеччина – федеративною, однак основні принципи ведення лісового господарства дуже схожі. Питання розподілу функцій господарювання та контролю закладено в проекті нашої Стратегії. Це призведе до того, що буде усунутий конфлікт інтересів та значно зменшені корупційні ризики», - зазначив Володимир Бондар.

Також сторони обговорили питання фінансування спільних проектів у сфері лісового господарства.

Перебуваючи у Німеччині, українська делегація ознайомилася з роботою Тюнен-Інституту екосистем лісу (м. Еберсвальде). Заступник керівника Інституту Хайно Поллей розповів про структуру та завдання Інституту в рамках досліджень Федерального Міністерства продовольства та сільського господарства.

Одним із напрямків Інституту є проведення лісової інвентаризації та обліку лісів. Хайно Поллей брав участь у розробці рекомендацій для проведення лісової інвентаризації для України. І в рамках Німецько-українського агрополітичного діалогу вже проводив презентацію нових методів інвентаризації в Україні.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю в цьому напрямку та започаткування спільних проектів з науковими установами України.

Окрім того, українська делегація відвідала Головне лісництво громади євангелістської церкви у м. Темплін. Безпосередньо у лісових масивах було обговорено питання ведення лісового та мисливського господарства, а також полювання на територіях природно-заповідного фонду; створення різнопородного та різновікового лісу; вирощування інтродуцента дугласії, як стійкого до різних хвороб насадження.

«Для України наразі дуже проблемним є питання боротьби зі шкідниками та масовим всиханням лісів, зокрема, на Поліссі. Разом з німецькими колегами ми обговорили можливість розроблення спільних дій та рішень щодо боротьби зі зміною клімату в контексті впливу на лісові насадження», - зазначив заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар.

У свою чергу, представники Федерального Міністерства та Німецько-українського агрополітичногодіалогу повідомили про наміри розшири роботу з Україною в галузі лісового господарства. Домовлено підписати меморандум про співпрацю під час візиту німецької делегації в Україну, який відбудеться у жовтні цього року.