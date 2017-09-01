Українцям пропонують придбання житла у лізинг

Впровадження в Україні державних програм із надання житла на умовах фінансового лізингу – позитивний крок у вирішенні квартирного питання для багатьох українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Введення державного лізингового житла в Україні – колосальні позитивні зміни, які зможуть вирішити квартирне питання для багатьох українців. Без першого внеску та додаткових переплат, за спрощеними процедурами та можливістю проживання одразу після підписання договору – з такими умовами більше українців зможуть придбати власне житло. Для будівельних компаній це також плюс, адже зростатиме попит на купівлю квартир. Уряд вже схвалив цю можливість і наразі завдання – створити всі необхідні правові, нормативні, фінансові та організаційні умови, щоб новий механізм ефективно запрацював» - сказав він.

Впровадженням нових програм фінансового лізингу в Україні займатиметься Державна іпотечна установа України. 18 серпня 2017 року Уряд на своєму засіданні прийняв Постанову № 616 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. № 1330 і від 17 липня 2009 р. № 768», якою вніс зміни до Статуту ДІУ, розширивши предмет її діяльності.

Передбачається, що джерелами фінансування ДІУ програми фінансового лізингу будуть фінансові ресурси, залучені під державну гарантію, передбачену Державним бюджетом України на 2017 рік.

Довідково

Придбання житла у лізинг – це альтернатива кредитування, яка передбачає оренду житла з правом його викупу в кінці терміну. Головна відмінність від кредиту полягає в тому, що лізинг має спрощену процедуру оформлення і деякі податкові пільги для юридичних осіб. Для отримання лізингового фінансування не потрібно оформлення застави, оскільки предмет лізингу належить лізинговій компанії, а право власності переходить до клієнта після повної виплати лізингових платежів.

Житло в фінансовий лізинг передається після завершення будівництва, проведення внутрішніх оздоблювальних робіт та встановлення необхідного обладнання.